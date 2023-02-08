В результате землетрясения в Турции погибли более 9 тысяч человек

Неправительственная добровольческая организация «Сирийская гражданская оборона» сообщила в твиттере, что число погибших на северо-западе Сирии возросло до 1730 человек. Более 2850 человек получили ранения. По данным организации, сотни семей остаются под обломками разрушенных зданий. AlJazeera пишет , что в Сирии в результате землетрясения погибли 2992 человека.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 9 057. Об этом, как передает Bloomberg, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодня самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся спасатели и врачи, прибыл в Турцию для усиления группы, работающей в зоне землетрясения, пишет ТАСС. Ил-76 приземлился в Адане, оттуда спасатели и врачи отправятся в Кахраманмараш. Общая численность группировки МЧС в Турции составит свыше 150 человек, сообщили в пресс-службе министерства.

С утра российские оперативные службы сообщали, что под завалами в турецкой провинции Хатай оказалась семья из четырех граждан России.

В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Утром в понедельник на юго-востоке стране произошло землетрясение магнитудой 7,8. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году.