В Госдуме разработали законопроект об ответственности за «дискредитацию» и «фейки» о добровольцах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев. Об этом РБК сообщил депутат Василий Пискарев.

«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач», — рассказал Пискарев.

Также депутаты хотят ввести ответственность за публичное распространение «фейков» о добровольцах.



Поправки предлагают внести в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК.