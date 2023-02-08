В Госдуме разработали законопроект об ответственности за «дискредитацию» и «фейки» о добровольцах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект об ответственности за «дискредитацию» участвующих в войне добровольцев. Об этом РБК сообщил депутат Василий Пискарев.
«Вводятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе — добровольческих организаций (формирований), оказывающих содействие Вооруженным силам России в выполнении поставленных перед ними задач», — рассказал Пискарев.
Также депутаты хотят ввести ответственность за публичное распространение «фейков» о добровольцах.
Поправки предлагают внести в статью 20.3.3 КоАП и в статьи 207.3 и 280.3 УК.
24 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в УК РФ статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». В ней он предложил запретить публичные действия, «направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях».
В ответ Володин поручил изучить вопрос о возможности внесения изменений в уголовный кодекс об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий.