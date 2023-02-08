Суд в Переславле отправил местного жителя в СИЗО по делу о возбуждении вражды к правоохранительным органам

Переславский районный суд Ярославской области отправил местного жителя Алексея Гаранина в СИЗО по делу о возбуждении вражды к правоохранительным органам (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».
Алексеq Гаранин. Фото: ВК
«По данным следствия, Алексей Гаранин распространял и хранил на персональной странице в социальной сети видеозапись, которая содержит совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе суда.
Гаранин также является сторонником запрещенной в России организации «СССР», сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах.
В базе суда также информация о том, что в феврале прошлого года Гаранина привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние (ст. 20.3.1 КоАП). Тогда поводом для составления на Гаранина протокола стало записанное им видео под названием «Полицаям, военным и ФСБешникам».
«В указанной видеозаписи имеются высказывания, в которых к социальной группе, куда входят сотрудники полиции, ФСБ, военнослужащие, приписывается враждебное отношение к простым гражданам», — говорится в решении суда. В видео говорится о том, что данная «социальная группа» «допустила усиление наркотрафика, агрессивно ведет себя по отношению к участникам митингов, жестоко обращаются с людьми», утверждают в суде.
По этому делу Гаранин получил 50 часов обязательных работ.