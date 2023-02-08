Суд в Переславле отправил местного жителя в СИЗО по делу о возбуждении вражды к правоохранительным органам

Переславский районный суд Ярославской области отправил местного жителя Алексея Гаранина в СИЗО по делу о возбуждении вражды к правоохранительным органам (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».

Алексеq Гаранин. Фото: ВК

«По данным следствия, Алексей Гаранин распространял и хранил на персональной странице в социальной сети видеозапись, которая содержит совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе суда. Гаранин также является сторонником запрещенной в России организации «СССР», сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах.

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