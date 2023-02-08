СМИ: в Беларуси появился список «запрещенных» музыкантов. Среди них Шер, ДДТ, Дмитрий Колдун, Нойз МС и Монеточка

В интернете распространился список из 87 групп и музыкантов, чьи песни запрещено исполнять на территории Беларуси. Его опубликовала Белорусская рада культуры.

Организация предполагает, что список составлен КГБ Беларуси. В него вошли американская певица Шер, Макс Корж, Манижа, Дмитрий Колдун, Монеточка, Noize MC, Оксимирон, Валерий Меладзе, Би-2, Элизиум, Little Big, некий Алесей Пивоваров и другие.

«КГБ всегда имел отношение к контролю над эфирной политикой и гастрольной деятельностью, но отвечала за это Администрация президента. Говорят, сейчас КГБ руководит всей идеологией в стране и активнее включился в контроль, чтобы не допустить свободомыслия», — прокомментировал руководитель Рады культуры Сергей Будкин.