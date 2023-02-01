Мои мысли — мои кошельки

Дележ пропагандистского бюджета в разгаре. После майского Z-тура с поражающими воображение гонорарами (93,5 миллиона рублей; Газманову, пишут СМИ, досталось из них сравнительно немного — скромные 2,4 миллиона) Олег Михайлович анонсировал Конкурс патриотической песни «Родники» стоимостью 19 миллионов, увы, тоже рублей. Основной инвестор — Президентский фонд культурных инициатив (он выделил 17 млн). По стечению обстоятельств, три главные песенные удачи Газманова связаны с животными. «Эскадрон», «Есаул», который бросил коня., и «Вперед, Россия!», под которую Минсельхоз Дагестана перегонял баранов с буквой Z на спине. Певец до сих пор тесно связан с природой. «Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать из этих песен!» — так анонсировал Газманов проект «Родники» в интервью радио «Вести FM».

Владимир Киселёв. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Вообще говоря, полноводная патриотическая река давно уже существует. С осени 2014 года ею владеет РМГ, «Русская медиагруппа» друга Путина продюсера Владимира Киселева, главный патриотический медиахолдинг, объединивший под своей крышей целый ряд крупных радиостанций, самая известная из которых — «Русское радио». Деньги там крутятся совершенно невероятные. Идеология соответствующая. Вот профильная новость с главной страницы РМГ:

«20 января в Семеновском Полку Москвы прошёл концерт Агитбригад «Русского Радио». Для российских военных выступили и подарили слова поддержки ЮрКисс, ВладиМир (сыновья Владимира Киселева — Я.Ш.), группа «Те100стерон», Максим Завидия и Нина Фокина. Агитбригады «Русского Радио» — большой общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звёзды «Русского Радио» отправляются по стране, в том числе по присоединенным и прифронтовым территориям, с живыми атмосферными концертами. «Это очень почётно выступать перед военными, особенно в регионах на линии огня. <…>», — поделились певцы после выступления».

Звучит несколько странно. Семеновский полк дислоцирован в Москве в районе Большой Серпуховской улицы, в его обязанности входит охранять штабные здания Минобороны. Линия огня уже там? Кончается новость так:

«Основная цель Агитбригад «Русского Радио» — поддержать военных, вдохнуть в них веру в победу и напомнить им, что сегодня вся страна вместе с ними».

Хорошо! Очень хорошо! Но видимо, хорошего много не бывает. Поэтому и Газманову дали денег. Грант получил фонд «Равенство возможностей», Газманов представлен там как идеолог и художественный руководитель. Я наугад ткнул мышью в газмановский каталог и из колонок раздалось: «Любимец Сталина крылатый, советский доблестный орел…» Сам Газманов описывает свой проект так: «Эти песни отзываются в сердце и душе человека, где бы он ни жил. В них безбрежный, прекрасный и созидательный русский мир». Сталинский орел = русский мир. А вот что пишут участники конкурса о себе: «Уральский музыкант, автор-исполнитель резонансных патриотических песен. Главная цель автора: поддержать наших бойцов на передовой с помощью современной эмоциональной музыки…»; «Основным направлением моей творческой деятельности является создание и исполнение Военно-Патриотических и духовных песен»; «Нищий уличный музыкант, ни работы, ни пенсии». И еще много-много прекрасных авторов. В это действительно стоило вложить 17 миллионов рублей. Желающих заработать на патриотизме в шоу-бизнесе много, но все они испорчены западным пониманием современной музыки и пишут в духе Инстасамки, но не про бриллианты и Дубаи, а про Россию. И гонорары просят высокие. Поэтому, решил Газманов, надо собрать нищих непрофессионалов и раскрутить. Дешево, патриотично, сердито.

Что может получиться в итоге? Правильно: песни, которые поют в электричках ветераны Афганистана и Чечни под расстроенную гитару. Только те собирают на чекушку, а эти на президентский грант.

На самом деле смещение акцента от Киселева к Газманову — важный кремлевский тренд. За минувший год стало окончательно ясно, что с помощью вышедших в тираж рокеров и звезд «Русского радио» никак не получается превратить войну с Украиной в народную. Не хватает важного компонента — народа. А тут пожалуйста — ни работы, ни пенсии.

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Другое дело, что даже у самого глубинного народа вкуса все равно больше, чем у Газманова. Осенью 2014 года мне довелось ночевать на перевалочной базе добровольцев, едущих воевать в Донбасс. Ближе к ночи они напились и стали искать в ВК духоподъемные песни. Включили пару заказных хитов фабрики Киселева — поморщились. Поставили народное патриотическое музицирование — расстроились еще больше. И остаток ночи нон-стопом крутили издевательский клип панк-группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля» «Наши иконы самые красивые!»