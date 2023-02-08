Следователи по делу MH17 заявили, что доставку ракеты мог одобрить лично Путин, но доказательств для предъявления обвинений недостаточно

Следственная группа по делу крушения в 2014 году на востоке Украины рейса MH17 утверждает, что доставку сбившего самолет «Бука» мог одобрить лично президент России Владимир Путин. Об этом сообщают Reuters, BBC и Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявление следователей.

«Есть конкретная информация о том, что просьба сепаратистов [о предоставлении вооружения] была представлена президенту, и что эта просьба была удовлетворена», — сообщили следователи во время пресс-конференции.

В качестве доказательств прокуроры продемонстрировали записи двух перехваченных телефонных разговоров с участием помощника главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

В обоих разговорах чиновник заявил, что решение об отправке «Бука» в Донбасс принимает «никакой [не] генерал, никакой не министр обороны». «Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение», — сказал советник Аксенова.

Из этого не следует, что Путин принимал решение о запуске ракеты, утверждают следователи. Они также заявили, что существующих доказательств недостаточно для того, чтобы возбудить против российского президента уголовное дело.

Прокуроры сообщили, что исчерпали все возможности для расследования, поэтому завершают его и не собираются предъявлять новые обвинения.