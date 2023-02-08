Следователи по делу MH17 заявили, что доставку ракеты мог одобрить лично Путин, но доказательств для предъявления обвинений недостаточно

Следственная группа по делу крушения в 2014 году на востоке Украины рейса MH17 утверждает, что доставку сбившего самолет «Бука» мог одобрить лично президент России Владимир Путин. Об этом сообщают Reuters, BBC и Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявление следователей.
«Есть конкретная информация о том, что просьба сепаратистов [о предоставлении вооружения] была представлена президенту, и что эта просьба была удовлетворена», — сообщили следователи во время пресс-конференции.
В качестве доказательств прокуроры продемонстрировали записи двух перехваченных телефонных разговоров с участием помощника главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.
В обоих разговорах чиновник заявил, что решение об отправке «Бука» в Донбасс принимает «никакой [не] генерал, никакой не министр обороны». «Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение», — сказал советник Аксенова.
Из этого не следует, что Путин принимал решение о запуске ракеты, утверждают следователи. Они также заявили, что существующих доказательств недостаточно для того, чтобы возбудить против российского президента уголовное дело.
Прокуроры сообщили, что исчерпали все возможности для расследования, поэтому завершают его и не собираются предъявлять новые обвинения.
17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский «Боинг» MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек (15 членов экипажа и 283 пассажира). Расследование этого дела вела Объединенная следственная группа (JIT). Согласно ее выводам, MH17 сбили ракетой «Бук», запущенной с территории «ДНР». При этом ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде войск ПВО Сухопутных войск РФ.
В июне 2019 года были названы имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Подозреваемыми стали бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко (гражданин Украины).
Все обвиняемые были объявлены в международный розыск. Прокуратура запрашивала для них пожизненный срок.
В ноябре 2022 года суд в Нидерландах признал Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского виновными, а Олега Пулатова — невиновным в катастрофе. Гиркина, Харченко и Дубинского заочно приговорили к пожизненным срокам. Полная сумма ущерба составила более 16 млн евро.
После этого прокуратура Нидерландов объявила о несогласии с решением о том, что роль Пулатова не влечет за собой уголовной ответственности. РИА Новости также сообщало, что следственная группа объявит результаты дальнейнего расследования по крушению MH17 ориентировочно весной 2023 года.