«РИА Новости»: против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

В России против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, 27 марта 2022 года Штейн написала комментарий в твиттере. В нем она «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».

«Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — сказал источник.

Ранее о возбуждении уголовного дела против Штейн сообщал телеграм-канал Mash.