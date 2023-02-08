«РИА Новости»: против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про армию

В России против участницы Pussy Riot Люси Штейн возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.
По данным собеседника издания, 27 марта 2022 года Штейн написала комментарий в твиттере. В нем она «под видом достоверной разместила заведомо ложную информацию о совершении военнослужащими Вооруженных сил РФ военных преступлений».
«Пост депутата выявила в ходе мониторинга прокуратура и направила материалы в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — сказал источник.
Ранее о возбуждении уголовного дела против Штейн сообщал телеграм-канал Mash.
В 2021 году Штейн стала обвиняемой по «санитарному делу». В августе ее приговорили к году ограничения свободы (ст. 236 УК РФ).
В начале апреля 2022 года Штейн срезала электронный браслет и уехала из России. 16 мая МВД объявило ее в федеральный розыск. В конце июня суд заменил Штейн ограничение свободы по «санитарному делу» на реальный срок.
В июле 2022 года суд в Москве оштрафовал Штейн на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).
Поводом для составления протокола стал твит со словами «что у нацболов в голове вообще, чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей, им в ответ ножки подстрелили, таких пыток боялись даже чеченцы»