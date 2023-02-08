Представительство ЕС в России выразило сожаления по поводу отзыва лицензии у «Новой газеты»

Поводом для отзыва лицензии СМИ у бумажной «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» стало несоблюдение формальностей: «Новая газета» якобы не предоставила Роскомнадзору обновленную версию устава, в который внесли незначительные изменения в 2006 году, а «Новая рассказ-газета», по мнению ведомства, не выходила больше года.

«ЕС сожалеет о решении Московского суда полностью отозвать лицензию у "Новой газеты". <…> ЕС высоко оценивает работу независимых СМИ, которые отвергают авторитаризм и войну», — говорится в публикации.

Представительство Европейского Союза в России выразило сожаления по поводу отзыва лицензии у «Новой газеты». Сообщение было опубликовано в официальном твиттере представительства.

Сайт «Новой газеты» был лишен лицензии после двух предупреждений от Роскомнадзора за отсутствие маркировки «иностранных агентов» в нескольких материалах. Однако на момент выхода одного из них, организация, признанная иноагентом, смогла добиться отзыва этого статуса.

В марте «Новая газета» приостановила работу сайта и печатного издания после двух предупреждений от Роскомнадзора. После этого покинувшие Россию журналисты запустили собственное медиа «Новая газета Европа» в Латвии.