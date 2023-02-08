Франция мучается от возрастных изменений

7 февраля был уже третий день протестов по всей Франции из-за грядущей пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также стажа, необходимого для этого, с 42 до 43 лет. К забастовкам присоединились в том числе: учителя (14,17%, согласно Министерству национального образования, и не менее 50%, по данным профсоюзов) — эти цифры не учитывают зону A, куда входят в том числе Лион, Гренобль, Бордо и Дижон, где начались школьные каникулы;

работники железнодорожной сети SNCF (25%, как сообщил источник Le Monde в профсоюзе);

работники нефтеперерабатывающих и топливных предприятий, где, по информации профсоюзов, было от 75% до 100% бастующих (руководство компании сообщило о 56%);

сотрудники энергетической компании EDF (30,3%, как сообщило руководство);

работники госсектора (11,4%). Как пишет BFMTV, по всей Франции прошло более 200 протестных акций. Однако глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез всё же призвал к «более длительным, более многочисленным и массовым» забастовкам. В Париже полиция применила слезоточивый газ к протестующим, были задержаны 17 человек.

По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), в протестах во французской столице участвовали 400 тысяч человек, власти заявили о 57 тысячах.

Общее же число участников протестов, как сообщило МВД, — 757 тысяч человек (и более 2 млн — согласно данным CGT). Это несколько меньше, чем было 31 января, во время предыдущего дня забастовок (1,272 млн — по оценкам властей, и 2,8 млн — согласно CGT). В целом демонстрации, как и во время предыдущих двух дней протестов, прошли спокойно. Обсуждение законопроекта 6 февраля депутаты Национальной ассамблеи Франции начали публичные обсуждения проекта пенсионной реформы, предполагающей поэтапное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году. На обсуждение скандальной реформы у депутатов будет десять дней. В первый день в Национальной ассамблее выступил министр труда Оливье Дюссо, который и предоставил текст, вынесенный на обсуждение. «Мы хотим оставаться открытыми для улучшений», — заверил Дюссо депутатов. В поддержку реформы выступил и министр общественных средств Габриэль Атталь, заявивший, что пенсионную систему ждет «или реформа, или банкротство».

Французский парламент во время обсуждения пенсионной реформы, 6 февраля 2023 года. Фото: EPA-EFE / TERESA SUAREZ

Депутаты от партии «Непокоренная Франция» (La France insoumise) настаивали на предварительном отклонении законопроекта, но депутаты президентской коалиции и республиканцы решили этого не делать (292 голоса против 243). Однако оппозицию это не остановило, и она усилила критику законопроекта. «Вместо того чтобы проводить эту несправедливую и ненужную пенсионную реформу, вам лучше позаботиться о французском государстве», — сказала председатель фракции «Новые левые» Валери Рабо. «Национальное объединение» (Le Rassemblement National) Марин Ле Пен предложило провести референдум, но это предложение также было отклонено (272 депутатов против, 101 — за). Дело в том, что левые депутаты отказались голосовать совместно с крайне правыми.

Сама Ле Пен также взяла слово и заявила об угрозах, которые получили четыре или пять женщин из ее партии. Им, по ее словам, пришли сообщения, в которых говорилось, что «один из их детей находится в больнице».

Об угрозах во время обсуждений заявила и председатель комиссии по социальным вопросам Фадила Хаттаби. Законопроект до его обсуждения в Национальной ассамблее рассматривала как раз эта комиссия. «Некоторые из нас получают письма с угрозами. Я получила письмо с угрозами в адрес наших семей, наших детей, это просто возмутительно», — сказала она. В ответ председательница Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве попросила передать ей эти письма. На второй день споры в Национальной ассамблее продолжились, однако депутатам удалось сдвинуться с мертвой точки. Примерно в 19:00 по местному времени они перешли к обсуждению первой статьи законопроекта. Количество изменений, предложенных к законопроекту, рекордное — 20 400. Большое количество поправок может не только стать препятствием на пути к одобрению закона, но и полностью сорвать его обсуждение. Остается вопросом, смогут ли сторонники Макрона и реформы противостоять противникам в течение целых десяти дней. Однако даже если депутаты не одобрят закон, у правительства есть возможность прибегнуть к статье 49.3 Конституции Франции — она позволяет утверждать законы и без поддержки Национальной ассамблеи.

Парижане протестуют против увеличения пенсионного возраста, 7 февраля 2023 года. Фото: Samuel Boivin / NurPhoto / Getty Images