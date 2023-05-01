Просто трудный возраст

Во Франции 1 мая люди вновь вышли на улицы против уже принятой пенсионной реформы. В ряде городов произошли столкновения с полицией. В Международный день труда французские профсоюзы призвали к «исключительной мобилизации» против закона, который предусматривает в том числе постепенное повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Согласно данным профсоюзов, по всей стране на улицы вышли 2,3 миллиона человек.

В ходе столкновений в Париже был серьезно ранен полицейский, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, в полицейского попал «коктейль Молотова». Всего же в Париже, согласно сообщениям полиции, задержали не менее 68 человек.

В Лионе полиция заявила о 17 тысячах демонстрантов, Всеобщая конфедерация труда — о 45 тысячах. Там тоже произошли столкновения с полицией, протестующие также жгли мусорные баки и били витрины. Корреспондент Le Monde Ричард Шиттли сообщил , что из-за столкновений участники демонстрации в течение более чем четырех часов не могли дойти до конечной точки акции — площади Белькур. Полиция подтвердила задержание 33 человек.

В Нанте, по данным профсоюзов, на улицы вышли 80 тысяч человек, власти заявили о 17,5 тысячи протестующих. В этом городе полиция задержала не менее 22 человек. Акция в Нанте тоже сопровождалась столкновениями демонстрантов с полицейскими. Как сообщили Le Monde местные власти, пятерых человек, в том числе жандарма, доставили в больницу. В их числе также есть демонстрант, получивший серьезное ранение руки. Помимо этого, власти заявили о 21 пострадавшем полицейском.

В Марселе, где акция прошла относительно спокойно, профсоюзы заявили о 130 тысячах демонстрантов, полиция — об 11 тысячах. Однако после окончания демонстрации около 200 протестующих заняли люксовый отель InterContinental. Местная полиция заявила о четырех задержанных за «кидание предметов и причинение ущерба».