Экс-президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова переведут из СИЗО в больницу

Экс-президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, арестованного по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК) переведут из СИЗО в больницу. Об этом сообщает «Адвокатская улица» со ссылкой на защитника Талантова Павла Биянова.
Адвоката должны отправить в больницу 13 февраля.
По словам Биянова, Талантов почувствовал себя плохо после судебного заседания 1 февраля.
«Он был в конвойном помещении, померил тонометром давление. Показатели были очень высокие, сотрудники конвоя вызвали скорую. Медики оказали помощь, но давление не сильно снижалось. Они решили его отвезти в больницу. Проведенные там процедуры помогли и затем Талантова вернули в СИЗО. После этого было принято решение о переводе адвоката в стационар», — рассказал защитник.
Он уточнил, что у Талантова есть диагноз — «гипертоническая болезнь». В больнице ему проведут обследование, чтобы узнать, в какой стадии заболевание. После этого врачи определяет, есть ли основания для дальнейшего содержания Талантова под стражей.
По данным удмуртского издания «Деловой квадрат», Талантова переведут в больницу при ФКУ ИК-8 в Хохряках. Там адвокат может минимум провести две недели.
Талантову грозит до 15 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела о «фейках» стал пост адвоката в фейсбуке, в котором он осудил действия российских военных в Буче, Ирпене и Мариуполе. В сентябре ему добавили обвинение о возбуждении ненависти или вражды (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК). Поводом для возбуждения дел снова стали посты в социальной сети.
До задержания Талантов защищал экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене