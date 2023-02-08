Экс-президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова переведут из СИЗО в больницу

Экс-президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, арестованного по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК) переведут из СИЗО в больницу. Об этом сообщает «Адвокатская улица» со ссылкой на защитника Талантова Павла Биянова.

Адвоката должны отправить в больницу 13 февраля.

По словам Биянова, Талантов почувствовал себя плохо после судебного заседания 1 февраля.

«Он был в конвойном помещении, померил тонометром давление. Показатели были очень высокие, сотрудники конвоя вызвали скорую. Медики оказали помощь, но давление не сильно снижалось. Они решили его отвезти в больницу. Проведенные там процедуры помогли и затем Талантова вернули в СИЗО. После этого было принято решение о переводе адвоката в стационар», — рассказал защитник.

Он уточнил, что у Талантова есть диагноз — «гипертоническая болезнь». В больнице ему проведут обследование, чтобы узнать, в какой стадии заболевание. После этого врачи определяет, есть ли основания для дальнейшего содержания Талантова под стражей.

По данным удмуртского издания «Деловой квадрат», Талантова переведут в больницу при ФКУ ИК-8 в Хохряках. Там адвокат может минимум провести две недели.