Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек, сообщили в правительствах Турции и Сирии. Количество погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 5894 человек, пострадавших — до 34,8 тысяч человек, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

ОБНОВЛЕНО 10:10 (МСК) Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 6234, раненых — до 37 011, сообщили власти страны.

По его словам, более 16 тысяч команд проводят поисково-спасательные операции на месте бедствия. Команды спасателей и другую помощь прислали более 70 стран, добавил он. В ночь на 8 февраля власти собираются усилить группы по разбору завалов в Кахраманмараше, Хатае и Адыямане.

В подконтрольной правительству части Сирии число погибших выросло до 1250 человек, пострадавших — 2054 человек, сообщил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габаш. Также минимум 1120 человек погибли на северо-западе Сирии, контролируемом оппозицией, и 2500 получили ранения, пишет Reuters.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позже в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В Турции объявили общенациональный траур до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году.

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