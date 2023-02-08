Белорусский суд приговорил журналиста и активиста «Союза поляков Беларуси» Андрея Почобута к восьми годам колони

Его признали виновным по статьям о разжигании вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности. Судебный процесс по делу проходил в закрытом режиме.

Гродненский областной суд приговорил журналиста и активиста «Союза поляков Беларуси» Андрея Почобута к восьми годам колонии. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА.

В обвинении против журналиста говорится, что Почобут в СМИ назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Ему также инкриминировали заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси, статьи о белорусских протестах в 2020-м и текст 2006 года об Анатоле Радзивонике, одном из командиров польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Правозащитное движение «Вясна» признало журналиста и других его коллег по «Союзу поляков» политическими заключенными. В 2021 году в их защиту выступил ряд европейских политиков.