В США арестовали двоих участников неонацистской группы Atomwaffen Division по обвинению в подготовке атаки на электросистему Балтимора

ФБР арестовало 34-летнюю Сару Бет Кленданиэль и 27-летнего Брэндона Рассела по обвинению в заговоре с целью уничтожения энергетического объекта в Балтиморе. Об этом сообщает ФБР. Брэндон Рассел — основатель неонацистской группы Atomwaffen Division (в переводе с немецкого — «Дивизия атомного оружия»). Члены этой группы «верят, что современное постиндустриальное общество не может быть искуплено». «Вместо этого, по их мнению, оно должно быть доведено до апокалиптического краха, чтобы на его месте можно было построить белое этногосударство или утопию только для белых», — пишет Reuters.

Фото: Брэндон Рассел/ФБР

«Движимые своей идеологией расовой ненависти, обвиняемые, предположительно, планировали нападения на местные объекты электросетей», — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Мэтью Г. Олсен. Следствие установило, что Рассел призывал совершить атаку «в момент наибольшей нагрузки на сеть», например, «когда все используют электричество для обогрева или охлаждения своих домов». Он также делился координатами электроподстанций и хотел максимизировать воздействие запланированной атаки за счет одновременного поражения нескольких объектов. Сара Бет Кленданиэль, вероятно, участвовала в разработке плана по осуществлению атак. Она также заявила, что если они в один день ударят по нескольких объектам, то «полностью уничтожат весь город». ФБР удалось выйти на обвиняемых благодаря информатору. Он получал зашифрованные сообщения от пользователей Homunculus и kali1889, которые призывали атаковать сеть Балтимора. В спецслужбе утверждают, что под ником Homunculus скрывался Рассел, а под ником kali1889 — Кленданиэль. Арестам предшествовали акты вандализма на электроподстанциях, совершенные в прошлом году. Тогда тысячи людей в Северной Каролине и Южной Каролине остались без света. В то же время ФБР отмечает, что между этими преступлениями и планами Atomwaffen Division не обязательно получится выявить связь.

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