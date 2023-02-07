В Рязани оштрафовали украинца, который в продуктовом магазине во время ссоры с персоналом сказал «Я за Бандеру»

Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал на 15 тысяч рублей по статье о «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП) 34-летнего гражданина Украины, который в продуктовом магазине сказал «Я за Бандеру». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-релиз на сайте суда, сумму штрафа изданию уточнили в пресс-службе.

«Судом установлено, что гражданин Б., находясь в продуктовом магазине, в ходе общения с персоналом, используя нецензурные выражения, сказал: "Я за Бандеру", а также, что "Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, убивают мирных граждан Украины"», — говорится в публикации.

Сумма назначенного штрафа вдвое меньше минимума, предусмотренного статьей.