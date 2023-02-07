В Латвии загорелся завод Edge Autonomy. Их беспилотники поставляют в Украину

В Марупском крае Латвии произошел пожар на заводе компании Edge Autonomy. Об этом сообщает издание Delfi.

Сотрудники компании рассказали изданию, что пожар начался после взрыва. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию во избежание вреда здоровью.

По данным LETA, самолеты и видеокамеры производства компании продаются более чем в 50 странах мира для военных и гражданских целей. Также Edge Autonomy производит дроны.

LSM пишет, что беспилотники компании поставлялись вооруженным силам Украины во время войны с Россией.