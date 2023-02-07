Умер профессор Авраам Лемпель, чье изобретение стало основой для создания PDF, MP3, PNG и ZIP

В возрасте 86 лет в Израиле скончался профессор Авраам Лемпель. Об этом сообщили в Израильском технологическом институт (Технионе), где он работал.

«Технион скорбит по поводу кончины почетного профессора Авраама Лемпеля и выражает искренние соболезнования его семье. Профессор Лемпель <…> был одним из авторов алгоритма Лемпеля-Зива, который произвел революцию в области сжатия данных и считается одним из самых важных технологических прорывов, достигнутых израильскими исследователями», — говорится в пресс-релизе института.

Лемпель родился в Польше в 1939 году. В 1956 году он начал учебу в Технионе и через восемь лет защитил докторскую. В 1977 году он совместно с профессором Якобом Зивом с факультета электроники и вычислительной техники имени Эндрю и Эрны Витерби опубликовал первую версию алгоритма Лемпеля-Зива, а в 1979 году — вторую версию.

На основе этого алгоритма впоследствии были изобретены современные форматы сжатия файлов — TIFF, PNG, ZIP, GIF, PDF и MP3.

«Алгоритм Лемпеля-Зива внес в мир беспрецедентную технологию, позволяющую быстро и без потерь передавать данные. Профессор Лемпель стал примером сочетания глубокой фундаментальной науки и превосходных прикладных исследований», — рассказал профессор Ури Сиван, президент Техниона.