Суд в Лондоне приговорил полицейского Дэвида Кэррика к 36 пожизненным срокам по делу о 24 изнасилованиях и сексуальных домогательствах

Суд в Лондоне приговорил серийного насильника Дэвида Кэррика к 36 пожизненным срокам по уголовному делу о минимум 24 изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Guardian.

Полицейский Дэвид Кэррик признал вину по 49 обвинениям от 12 женщин в период с 2003 по 2020 год. Некоторые обвинения включали в себя несколько преступлений.

Судья сообщила, что Кэррик отбудет в общей сложности 36 пожизненных сроков, из которых 30 лет и 239 дней должны быть отбыты до того, как комиссия по условно-досрочному освобождению рассмотрит вопрос о его освобождении.

Несмотря на то, что он совершал преступления с 2003 года, полиция арестовала его и отстранила от службы только в 2021 году.

«Он знакомился с женщинами на популярных интернет-сайтах знакомств, завоевывал их доверие, пользуясь положением сотрудника полиции, а потом брал их под свой полный контроль, диктовал им, что надевать, что есть и где спать. Некоторым он даже настрого запрещал общаться со своими детьми», — отмечает русская служба «Би-би-си».

Во время следствия Кэррик признался, что некоторых жертв насиловал многократно, также нескольких женщин он удерживал в кладовке под лестницей.