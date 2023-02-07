Суд отправил на пересмотр дело сотрудников Кроноцкого заповедника. Их освободили из-под стражи

Камчатский краевой суд апелляционной инстанции отменил решение по делу четырех сотрудников Кроноцкого заповедника, приговоренных к реальным срокам от трех с половиной по пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе самого заповедника.
«Приговор Камчатского городского суда в отношении осуждённых отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда. Осуждённых из-под стражи освободить», — цитируют в сообщении решение суда.
Сотрудников заповедника обвиняли в растрате 450 миллионов рублей, которые были выделены на ликвидацию экологического ущерба.
Как рассказали в пресс-службе заповедника, осенью 2022 года на местности по инициативе Минприроды России провели экспертизу. Ее выполнили эксперты из МГУ. Результаты показали, что на территории не было захороненных отходов, и работы по ликвидации накопленного экологического ущерба были проведены.
После этого сторона обвинения запросила условные сроки для сотрудников заповедника. Апелляционный суд же решил пересмотреть дело.
«На мой взгляд, сегодня судебной коллегией вынесено совершенно обоснованное решение. Я убеждена (и это было видно по процессу), что коллегия разобралась в деле, изучила все материалы. Сделан очень важный шаг на пути к справедливости», — сказала адвокат Ирина Дьяченко.
Приговор в отношении сотрудников заповедника 15 июля 2022 года вынес суд Петропавловска-Камчатского. На скамье подсудимых оказались замдиректора заповедника по науке и туризму Роман Корчигин — он получил пять лет колонии общего режима, начальник научного отдела Дарья Паничева (4,5 года колонии), замдиректора по финансам и экономике Оксана Терехова (5,5 года колонии), а также бывший замдиректора по общим вопросам Николай Поздняков (3 года колонии).
Суд признал фигурантов виновными в том, что семь лет назад они создали «видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории». Мусор на территории заповедника —объекта всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО — скопился еще в советское время: земля была загрязнена нефтепродуктами, а также брошенным оборудованием и техникой с военных баз.
В защиту сотрудников заповедника ранее выступали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и региональное минприроды. «Верится с трудом в осознанный умысел в рамках организованной преступной группы», — говорил глава региона. В знак протеста против преследования коллег из заповедника уволился его директор Петр Шпиленок, заявление об увольнение подала и директор краевого природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева.
Кроноцкий природный биосферный заповедник, расположенный в восточной части Камчатки, считается одним из старейших в России. На его территории площадью 1,1 млн гектаров обитают такие представители фауны как бурый медведь, морская выдра, сивуч, камчатский подвид северного оленя и другие.