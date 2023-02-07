Суд отправил на пересмотр дело сотрудников Кроноцкого заповедника. Их освободили из-под стражи

Камчатский краевой суд апелляционной инстанции отменил решение по делу четырех сотрудников Кроноцкого заповедника, приговоренных к реальным срокам от трех с половиной по пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе самого заповедника.

«Приговор Камчатского городского суда в отношении осуждённых отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда. Осуждённых из-под стражи освободить», — цитируют в сообщении решение суда.

Сотрудников заповедника обвиняли в растрате 450 миллионов рублей, которые были выделены на ликвидацию экологического ущерба.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, осенью 2022 года на местности по инициативе Минприроды России провели экспертизу. Ее выполнили эксперты из МГУ. Результаты показали, что на территории не было захороненных отходов, и работы по ликвидации накопленного экологического ущерба были проведены.

После этого сторона обвинения запросила условные сроки для сотрудников заповедника. Апелляционный суд же решил пересмотреть дело.

«На мой взгляд, сегодня судебной коллегией вынесено совершенно обоснованное решение. Я убеждена (и это было видно по процессу), что коллегия разобралась в деле, изучила все материалы. Сделан очень важный шаг на пути к справедливости», — сказала адвокат Ирина Дьяченко.