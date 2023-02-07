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Суд оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Первомайский районный суд Краснодара оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила «Адвокатская улица».

Поводом для возбуждения дела стали его публикации в телеграм-канале, где использовалось слово «война».

«Там скриншоты со всего канала. Все посты, в которых есть «Нет войне» — 20 постов, вернее, 25. Но пять ещё чуть раньше [24 февраля] на канале были», — рассказал адвокат.

Сам Беньяш не присутствовал на заседании. Ранее он просил перенести дату разбирательства, так как в это время должен был присутствовать на заседании суда по его уголовному делу.

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В конце октября Минюст РФ признал адвоката Михаила Беньяша «иноагентом».

В декабре суд отстранил Беньяша от участия в деле росгвардейцев, оспаривающих увольнение после отказа воевать в Украине. Суд объяснил это решение тем, что «иностранный агент» не может быть допущен к материалам дела с государственной тайной.

Также управление Минюста по Краснодарскому краю вынесло предложение адвокатской палате о лишении Беньяша адвокатского статуса из-за поста с «аналогией Гитлера с президентом РФ».

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