Суд оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Первомайский районный суд Краснодара оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила «Адвокатская улица».

Поводом для возбуждения дела стали его публикации в телеграм-канале, где использовалось слово «война».

«Там скриншоты со всего канала. Все посты, в которых есть «Нет войне» — 20 постов, вернее, 25. Но пять ещё чуть раньше [24 февраля] на канале были», — рассказал адвокат.

Сам Беньяш не присутствовал на заседании. Ранее он просил перенести дату разбирательства, так как в это время должен был присутствовать на заседании суда по его уголовному делу.