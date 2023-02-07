Что произошло за ночь 7 февраля. Коротко

Идет уже 349-й день войны России против Украины. Ночью российские войска обстреляли Волчанск в Харьковской области, в результате загорелась местная поликлиника. Об этом рассказали в Минздраве области. В ведомстве сообщили, что пострадали также два автомобиля. По предварительной информации, погибших и пострадавших пока нет.
ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в РФ. На соответствующий документ Еврокомиссии обратил внимание РБК. Потолок цен также не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения. Такие продукты можно будет без продавать на европейском рынке без ценовых ограничений, а провайдеры из ЕС смогут оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.
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Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии увеличилось до 4,3 тысяч человек, сообщает CNN. По последним данным, в Турции погибли 2 921 человек, 15,8 тысяч получили ранения. В страну прибыли более 100 российских сотрудников МЧС, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом рассказали в самом ведомстве. В Сирии погибли как минимум 1 451человек.
Суд отменил приговор четырем сотрудникам Кроноцкого заповедника и отправил дело на пересмотр. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника. Сотрудников освободили из-под стражи, они провели в СИЗО полгода. Летом их приговорили к реальным срокам по обвинению в хищении 450 миллионов рублей и невыполнении работ по очистке территории заповедника от мусора.