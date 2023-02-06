В Белгородской области в результате обстрела погибла 70-летняя местная жительница

В селе Казинка Белгородской области при обстреле погибла женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов попал в хозпостройку частного дома. Начался пожар, в котором погибла 70-летняя женщина. «Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению»,— написал губернатор.

Всего за год войны, по официальным данным, от бомбежек российских территорий пострадали 168 мирных граждан, 36 из них погибли. Большинство жертв — жители Белгородской области. По словам губернатора, в регионе погибло 25 человек, 96 жителей получили ранения.