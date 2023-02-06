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Украинская греко-католическая церковь решила праздновать Рождество 25 декабря

Синод украинской Греко-католической церкви (УГКЦ) постановил, что с 1 сентября 2023 года церковь переходит на новый стиль для праздников с фиксированными датами. Об этом говорится на сайте УГКЦ.

В заявлении сказано, что об этом изменении просили многие верующие.

«В частности, Рождество Христово — 25 декабря, Богоявление — 6 января, Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября, Святого Николая — 6 декабря», — рассказали об изменениях в УГКЦ.

Приходы, которые еще не готовы к такому шагу, смогут с разрешения своего епископа до сентября 2025 года праздновать фиксированные по времени праздники по старому стилю.

Пасху и все связанные с ней праздники УГКЦ в Украине будут праздновать по старому стилю, как раньше. Отмечается, что относительно празднования Пасхи епископы «решили немного подождать».

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