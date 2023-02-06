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Суд не стал пересматривать решение о недостоверности слов Венедиктова о причастности Пригожина к ЧВК «Вагнер». Ранее он признал свое руководство ЧВК

Пресненский суд отказался пересматривать решение о недостоверности распространенной Алексеем Венедиктовым информации о том, что Евгений Пригожин является владельцем ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает SOTA.

По данным издания, Венедиктов настаивал на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в виде заявлений Пригожина и пресс-службы его фирмы «Конкорд». В нем он признал свое руководство ЧВК и заявил, что «дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову».

Как заявил адвокат Венедиктова Калой Ахильгов, истцы не надеялись на положительный исход суда, а задачей иска было формирование базы для обращения в Конституционный суд.

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Пригожин подал в суд на главного редактора «Эха Москвы» летом 2021 года, а в августе 2022 года слова Венедиктова о том, что хозяином ЧВК «Вагнер» является предприниматель, признали недостоверными. Через месяц Пригожин рассказал о создании военного формирования в 2014 году.

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