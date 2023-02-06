Суд не стал пересматривать решение о недостоверности слов Венедиктова о причастности Пригожина к ЧВК «Вагнер». Ранее он признал свое руководство ЧВК

Пресненский суд отказался пересматривать решение о недостоверности распространенной Алексеем Венедиктовым информации о том, что Евгений Пригожин является владельцем ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает SOTA.

По данным издания, Венедиктов настаивал на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам в виде заявлений Пригожина и пресс-службы его фирмы «Конкорд». В нем он признал свое руководство ЧВК и заявил, что «дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову».

Как заявил адвокат Венедиктова Калой Ахильгов, истцы не надеялись на положительный исход суда, а задачей иска было формирование базы для обращения в Конституционный суд.