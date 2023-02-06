Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у подозреваемых, в том числе при административном аресте

Президент России Владимир Путин подписал закон о сборе геномной информации у осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также у тех, кто находится под административным арестом. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Таким образом закон расширяет перечень случаев, когда берется анализ ДНК. Сейчас такая процедура проводится только в отношении осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

В законе уточняется, что в случае получения права на реабилитацию осужденные могут потребовать удалить данных об их ДНК из базы.

Согласно документу, отвечать за проведение геномной регистрации будет Следственный комитет.