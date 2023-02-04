Сталинград Путина, ожидание наступления, нейросеть защитилась

Источник «Новой газеты Европа» подтвердил информацию о готовящемся наступлении России в Украине. Страны запада практически еженедельно оглашают новые пакеты помощи Украине.

В Кремле, кажется, готовятся к посланию Путина Федеральному собранию. По информации государственных СМИ, это может произойти в 20-х числах февраля.

Путин посетил Волгоград, который ненадолго переименовали в Сталинград в честь годовщины одного из ключевых сражений Второй мировой. В самом Волгограде открыли бюст Сталину.

Власти Курской области отменили концерт Инстасамки, а студент РГГУ написал диплом с помощью нейросети.

Каждую субботу Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», комментирует новости, которые случились в России и мире за прошедшую неделю.