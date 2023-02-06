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Проект «Всенаука» объявил о закрытии. Он бесплатно распространял научно‑популярную литературу

Просветительский проект «Всенаука», бесплатно распространявший научно-популярную литературу, объявил о закрытии. Заявление опубликовано на сайте проекта.

Фото: коллектив «Всенауки»

Фото: коллектив «Всенауки»

«Почему нам приходится сворачивать программу «Всенаука»? В 2022 году условия ее реализации резко осложнились. Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны», — рассказали создатели проекта.

Также авторы части распространяемых книг были признаны «иноагентами». Из-за этого российские издательства «стали просить о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг».

Также одной из причин закрытия стали финансовые сложности. Летом 2022 года «Яндекс» — один из главных спонсоров проекта — расторг спонсорский контракт с программой.

«У Всенауки просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность», — говорится в заявлении проекта.

В результате оператор программы «Всенаука», Фонд поддержки культурных и образовательных проектов «Русский глобус» в 2022 году принял решение о поэтапном сворачивании программы. С февраля 2023 года распущена команда проекта.

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Программа «Всенаука» бесплатно распространяла научно‑популярную литературу. За два года с сайта было скачано почти 13 миллионов экземпляров.

Команда проекта сообщила, что список книг будет постепенно сокращаться, однако большая их часть будет доступна на портале vsenauka.ru до конца января 2024 года.

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