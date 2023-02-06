Проект «Всенаука» объявил о закрытии. Он бесплатно распространял научно‑популярную литературу

«Почему нам приходится сворачивать программу «Всенаука»? В 2022 году условия ее реализации резко осложнились. Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны», — рассказали создатели проекта.

Также авторы части распространяемых книг были признаны «иноагентами». Из-за этого российские издательства «стали просить о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг».

Также одной из причин закрытия стали финансовые сложности. Летом 2022 года «Яндекс» — один из главных спонсоров проекта — расторг спонсорский контракт с программой.

«У Всенауки просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность», — говорится в заявлении проекта.

В результате оператор программы «Всенаука», Фонд поддержки культурных и образовательных проектов «Русский глобус» в 2022 году принял решение о поэтапном сворачивании программы. С февраля 2023 года распущена команда проекта.