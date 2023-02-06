Минфин: доходы бюджета России в январе упали на 35%, расходы — выросли почти на 59%

Министерство финансов России опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. По данным Минфина, в годовом исчислении доходы бюджета рухнули на 35%, с 2,1 трлн рублей в январе 2022 года до 1,36 трлн рублей в 2023 году. В то время как расходы бюджета за тот же период выросли почти на 59%, с 1,96 трлн рублей до 3,12 трлн. Общий дефицит бюджета за отчетный период составил более 1,7 трлн рублей против профицита в 125 млрд рублей годом ранее.

Данные: Министерство финансов России

Нефтегазовые доходы России за отчетный период составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46,4%. Ведомство объяснило динамику «снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа». Ненефтегазовые доходы в январе 2023 года составили 931 млрд рублей, упав к январю 2022 года на 28%, «преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль». Тем не менее, Минфин полагает, что данные предварительной оценки «соответствуют динамике, заложенной в рамках закона о бюджете на 2023 год».

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В декабре дефицит бюджета был еще выше — он достиг рекордных 3,8 трлн рублей. Это связано с падением цен на российскую марку нефти Urals, сокращением поставок газа в Европу, а также резким скачком расходов — они были три раза выше, чем месяцем ранее. За весь прошлый год дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей (2,3% ВВП) — это примерно в три раза выше, чем планировалось в сентябре. Такой дефицит сложился в том числе потому, что расходы бюджета оказались на 2,2 трлн рубле выше запланированных. 5 декабря вступило в силу европейской эмбарго на российскую нефть, а также потолок цен. Из-за того, что покупателей на российскую нефть теперь нужно искать в Азии, дисконт российской Urals к североморской марке Brent превысил 40%. Россия финансирует дефицит бюджета за счет наращивания внутреннего долга и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ликвидная часть фонда за 2022 год уменьшилась на 37%.