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Губернатор: в лесу в Калужской области взорвался беспилотник

В лесу в Калужской области утром 6 февраля взорвался беспилотник, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал он.

На месте работают представители силовых структур, добавил глава региона.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Украинская сторона пока не комментировала информацию о взорвавшимся беспилотнике.

После начала российского вторжения в Украину приграничные села Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам.

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3 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные в 5 утра нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, были сбиты четыре ракеты, пострадавших и разрушений нет.

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