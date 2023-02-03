Брянский губернатор сообщил о четырех сбитых ракетах над областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные в 5 утра нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — отчитался он. Оперативные службы работают на месте. Других подробностей глава Брянской области не привел.
После начала российского вторжения в Украину приграничные села Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам.
31 января Богомаз утверждал, что под минометный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших не было. В результате обстрела были повреждены 17 домов, памятник местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и здание магазина. Также, по словам чиновника, было частично нарушено электроснабжение.
В тот же день, как рассказывал Богомаз, украинские военные нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений также не было, однако было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.