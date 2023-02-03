Брянский губернатор сообщил о четырех сбитых ракетах над областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные в 5 утра нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — отчитался он. Оперативные службы работают на месте. Других подробностей глава Брянской области не привел.