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Брянский губернатор сообщил о четырех сбитых ракетах над областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что украинские военные в 5 утра нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

«Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», — отчитался он. Оперативные службы работают на месте. Других подробностей глава Брянской области не привел.

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После начала российского вторжения в Украину приграничные села Курской, Брянской, Белгородской областей регулярно подвергаются обстрелам.

31 января Богомаз утверждал, что под минометный обстрел попало село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших не было. В результате обстрела были повреждены 17 домов, памятник местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и здание магазина. Также, по словам чиновника, было частично нарушено электроснабжение.

В тот же день, как рассказывал Богомаз, украинские военные нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений также не было, однако было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах.

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