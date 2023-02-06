Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористической организацией

Генпрокуратура РФ потребовала признать легион «Свобода России» террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Административное исковое заявление было подано в Верховный суд РФ, добавили в ведомстве.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства», — утверждают в Генпрокуратуре.

Легион «Свобода России» — воинское подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором, как заявляли украинские власти, воюют плененные российские солдаты и добровольцы с российским паспортом.

На нашивке легиона изображен бело-сине-белый флаг, который обычно используется активистами из России как символ протеста против войны в Украине. Одна из целей легиона — освобождение оккупированных Россией регионов Украины.