RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 6 февраля. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Идет уже 348-й день войны России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что, по его данным, Россия готовится к новому масштабному наступлению в феврале. «Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что, по его данным, Россия готовится к новому масштабному наступлению в феврале. «Уже есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале что-то символическое. Попробовать отыграться за их прошлогодние поражения», — сказал он. В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Погибли не менее 170 человек. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Землетрясение ощущалось и в Сирии, там погибли не менее 99 человек. В провинциальном центре Хама разрушено нескольких зданий.

В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Землетрясение ощущалось и в Сирии, там погибли не менее 99 человек. В провинциальном центре Хама разрушено нескольких зданий. В Госдуме формируется рабочая группа по изучению наказании для уехавших после начала войны россиян, которые «публично дискредитируют ВС РФ» и поддерживают Украину , сообщила председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Она возглавит группу. Предполагается, что наказания будут предусмотрены за заявления, которые подпадают под статьи УК и КоАП РФ.

, сообщила председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. Она возглавит группу. Предполагается, что наказания будут предусмотрены за заявления, которые подпадают под статьи УК и КоАП РФ. Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте , сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская. «Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», — сказала она. Ранее на границе с Россией установили временный барьер из колючей проволоки.

, сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская. «Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», — сказала она. Ранее на границе с Россией установили временный барьер из колючей проволоки. Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории. Теперь у американской певицы 32 таких награды. Две она получила во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» (Break My Soul) и «Лучшее исполнение в стиле R&B» (Plastic Off the Sofa). В ходе основной церемонии Бейонсе наградили за альбом Renaissance («Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом») и за композицию CUFF IT («Лучшая песня в стиле R&B»). Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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