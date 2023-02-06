Блогера Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговор блогера и основательницу петербургского журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
Также ей запретили администрировать интернет-страницы на пять лет.
Вероника Белоцерковская. Фото: belonika / Instagram
Сама девушка сейчас находится не в России.
Белоцерковская стала одной из первых фигурантов дела о распространении «ложной» информации про деятельность Вооруженных сил России. Дело против нее было возбуждено в середине марта, сам процесс начался 13 января.
Как заявило следствие, с марта по апрель 2022 года блогер опубликовала в своем инстаграме три поста, в которых была «заведомо ложная информация» об убийстве детей российскими военными, о бомбардировке роддома в Мариуполе и об убийстве мирных жителей в Буче. В своем инстаграме Белоцерковская также высказывалась против действий российских властей.
Суд арестовал имущество блогера в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей.
Ранее по той же статье суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к восьми годам лишения свободы.