Блогера Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию

Басманный районный суд Москвы заочно приговор блогера и основательницу петербургского журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о распространении «фейков» про российскую армию, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Также ей запретили администрировать интернет-страницы на пять лет.