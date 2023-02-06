Атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России

Атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула» вывели из боевого состава Военно-морского флота России и отправили на утилизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева.

По словам Мальцева, ожидать утилизации крейсер будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта — «Архангельском» и «Северсталью».

Он отметил, что название «Дмитрий Донской» не будет вычеркнуто из списка кораблей ВМФ: в настоящее время на заводе «Севмаш» строится «новый стратег» «Дмитрий Донской» проекта «Борей-А».

Крейсер «Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1980 году, на год позже вошел в состав ВМФ. Ранее он считался самым крупным подводным атомоходом в мире — 172 м в длину и 23 м в ширину. Сейчас таковой считается атомная подводная лодка спецназначения «Белгород».