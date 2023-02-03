У России вновь начинается приступ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил, что, по его данным, Россия готовит новое массированное наступление. Институт изучения войны, в свою очередь, подтверждает данные главы украинской разведки: Путин приказал захватить полностью Донецкую и Луганскую области к концу марта. «Новая-Европа» разбирается в том, где и как это может произойти.

Империя наносит ответный удар «Сегодня никто не может сказать, когда закончится война, — сказал Столтенберг. — Но мы знаем точно, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе, и должен положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что Москва готовятся к миру. Мы видим, что Путин и его люди готовятся к новому наступлению, они мобилизуют более 200 000 человек, а возможно, даже больше; активно наращивают вооружение и боеприпасы. Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. И пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути».

Также генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что Россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

О том, что Россия готовит новое широкомасштабное наступление, заявляли многие военачальники, чиновники и эксперты различных государств. Так, командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в интервью Guildhall говорил, что Россия спешит провести очередное наступление в Украине, воспользовавшись «окном возможностей» перед поставками Украине западной тяжелой бронетехники. «Сейчас даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления, — заявил Рупшис. — И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина имеет достаточное количество оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава». Рупшис заявил также, что именно тяжелая бронетехника играет важную роль в боевых действиях, и россияне понимают: если они не осуществят наступление сейчас, то в конце весны будет поздно.

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В украинской разведке также ожидают начала наступления России в феврале–марте 2023. По мнению Киева, в это время РФ увеличит интенсивность боев в Донецкой и Луганской областях. В ГУР (Главное управление разведки) располагают данными о том, что Путин дал указание начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову захватить всю территорию «ДНР» и «ЛНР» до конца марта. Секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Алексей Данилов предположил, что Россия начнет наступление к годовщине начала полномасштабных военных действий 24 февраля из-за «любви к датам». По его словам, Москва в ближайшее время вынуждена будет пойти ва-банк из-за того, что затягивать войну Кремлю не позволят внутренние проблемы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников спрогнозировал высокую вероятность нового наступления в конце зимы — начале марта в связи со сроками окончания подготовки мобилизованных солдат.

Руководитель военного ведомства предположил, что именно к концу февраля должно завершиться обучение второй половины из 300 тысяч солдат, мобилизованных армию в РФ осенью.

Об этом же в конце прошлого года предупреждал президента Украины и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Владимир Зеленский заявлял, что российская армия может начать наступление как на юге, так и на востоке Украины. «Россия готовится к новой волне агрессии — с теми силами, которые она способна мобилизовать, — говорил глава государства. — Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия».

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«Сейчас все ждут российского наступления, и весь вопрос в том, какую форму оно примет, — высказывает «Новой-Европа» свое мнение израильский военный эксперт Давид Гендельман. — Чисто стратегически понятно, что масштабные наступления с севера или с юга с целью окружения группировки ВСУ на Донбассе или «похода на Киев» более заманчивы, но далеко не факт, что ВС РФ в нынешнем состоянии вообще физически способны на такие операции. Поэтому в российском генштабе может возобладать мнение, что лучше не ввязываться в подобные авантюры, а продолжать то, что приносит хоть какой-то успех, а именно медленное прогрызание на Донбассе. Возможно, через некоторое время мы уже увидим ответ на этот вопрос». «Cуммируя позицию военных экспертов, можно утверждать, что масштабное наступление сегодня или в скором будущем — не самая удачная идея для Российской Федерации. Эффективнее было бы удерживать оборону сухопутного коридора в Крым и других контролируемых территорий, не пытаясь их расширить, — объясняет «Новой-Европа» политолог Станислав Белковский. — Тем не менее, с политико-психологической точки зрения такое наступление, на мой взгляд, практически неизбежно.

Путину необходимо показать россиянам какие-то успехи и подпитать внутреннее самоощущение победителя. А военному руководству РФ это требуется для демонстрации президенту собственной эффективности, нужности и значимости.

Поэтому наступать будут независимо от того, выгодно это или нет. Можно предположить, что это произойдет в марте–апреле». Целью наступления, по словам Станислава Белковского, будет объявлено расширение контроля над формально аннексированным территориями и регионами, которые Россия уже объявила своими. Второй задачей станет попытка отодвинуть линию фронта от Крыма и Донбасса — поскольку одной из задач спецоперации до сих пор объявляется безопасность жителей «ДНР» и «ЛНР», немалая часть которых была уничтожена в ходе мероприятий по их «защите». «На мой взгляд, одной из вероятных целей наступления будет Запорожье, овладение которым дало бы максимальную выгоду российской стороне, создав стратегически важный форпост на реке Днепр. Оттуда Россия могла бы угрожать Украине по разным направлениям. Другой возможный вектор наступления — с территории Беларуси на Волынь. Оно необходимо для того, чтобы отвлечь значительные части ВСУ на север, а также для того, чтобы попытаться нарушить логистику поставок западных вооружений».

Взорванный мост через Днепр. Фото: Ximena Borrazas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Некоторые специалисты согласны с Белковским в том, что наступление России состоится, но называют более вероятными другие направления основного удара. «К 23 февраля мы ожидаем продолжение россиянами наступательной операций на подготовленных участках фронта, где, к примеру, уже выстроена необходимая инфраструктура и существуют рубежи обороны для отхода, — заявил «Новой-Европа» украинский военный эксперт Роман Свитан. — В основном это будут атаки живой силой. Ведь российская армия не снабжена на данный момент значительным числом техники. Если исходить из основ военной науки, наиболее выгодно для России будет наступать со стороны донецкого кряжа, на участке между городами Угледар и Соледар (недавно взят войсками РФ. — Прим. ред.). В течение последних двух-трех недель мы уже наблюдаем здесь попытки наступления. Уверен, что с прибытием на линию соприкосновения новых обученных подразделений российской армии из числа мобилизованных мы увидим рост интенсивности такого напора.

Сегодня на полигонах Беларуси и России проходят подготовку более 100 тысяч человек. Именно они будут прибывать на фронт и вливаться в задействованные войска.

Другим возможным направлением удара я считаю Купянск и Сватово со стороны села Валуйки, где расположена большая база и логистический хаб подразделений РФ. Задачей этой группировки будет выдавливание ВСУ с занимаемой территории вплоть до города Лиман, и попытка взять его в клещи. С другой стороны РФ пойдут от города Кременная». По мнению Романа Свитана, к Дню защитника отечества 23 февраля российская армия попытается захватить несколько населенных пунктов: Угледар, Авдеевку, Марьинку или Бахмут. Пожертвовав при этом десятками тысяч жизней своих военных. Подарок вождю Это нужно, чтобы сделать подарок верховному главнокомандующему. Минимум вдвое будет усилен нажим на этих направлениях за счет накопленных запасов живой силы, техники и боекомплекта. При этом наш собеседник утверждает, что российская армия воюет с привязкой именно к датам и населенным пунктам, а не к погодным условиям и особенностям ландшафта. Так россияне, по словам Свитана, смогли овладеть городом Соледар, только забросав его телами своих солдат. Это было сделано для того, чтобы преподнести руководству хоть какую-то победу. Свитан называет созданную Украиной линию обороны практически идеальной. Почти на всех направлениях созданные укрепления опираются на водные преграды или сети рокадных дорог, обеспечивающих возможность подвоза необходимых боеприпасов. Под Донецком российская армия более восьми лет не может взять штурмом линию обороны в районе села Пески, городов Авдеевка и Марьинка. «В районе Запорожья Россия планирует наносить беспокоящие удары, связывающие наши войска и не позволяющие перекинуть их на другие участки фронта, — говорит украинский военный эксперт. — Подобные маневры армия РФ может производить и со стороны Беларуси. Уверен, что белорусское руководство согласится не более чем на ведение приграничного конфликта. Ведь в случае жестокой эскалации мы сможем своим дальним вооружением разгромить аэродромы и многие объекты экономической и военной инфраструктуры практически на половине страны». По словам Свитана, в случае возникновения оперативно-технической необходимости на фронте Киев может принять решение об оставлении Бахмута. После чего украинские войска отойдут на возвышенность, отделяющую этот город от нескольких соседних населенных пунктов: Часова Яра, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Славянска. На гряде, доминирующей над Бахмутом и тянущейся с запада на восток на много десятков километров, уже подготовлена дополнительная линия обороны. Этот укрепрайон позволит надежно удерживать наступающие снизу российские войска. Подобная тактика уже используется после взятия армией РФ города Соледар. «Наши артиллеристы расстреливают россиян со своих позиций, как в тире, — поясняет наш собеседник. — Эту гряду россияне точно не смогут пройти. Но на сегодняшний день предпосылок к оставлению Бахмута нет никаких».

Украинские солдаты возвращаются с линии фронта в Бахмуте, 29 января 2023 года. Фото: Marek M. Berezowski / Anadolu Agency / Getty Images

Отвлекающий удар, по словам украинского эксперта, Кремль может произвести также со стороны Запорожья. На запорожское направление, по сведениям Романа Свитана, переброшены штурмовые отряды «группы Вагнера» и других российских ЧВК, а также части, состоящие из мобилизованных. При этом Свитан уверен, что серьезного наступления здесь не предвидится из-за значительного расстояния для подвоза боеприпасов и амуниции. Ведь доставлять под обстрелами тяжелой дальней артиллерии необходимые ресурсы на расстояние около 300 км крайне затруднительно. Источник «Новой-Европа» в штабе российской группировки в Украине подтверждает подготовку к наступлению. По его словам, генералы готовы «пустить на фарш» десятки тысяч военнослужащих в угоду прихоти высшего командования. При этом не принимаются в расчет практически никакие очевидные опасности подобного маневра. «Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок, — говорит собеседник.

— Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, — невозможно».

По словам источника, проблема заключается не только в сложностях захвата территорий и городов, но и в их дальнейшем удержании. Ведь при наступлении неизбежно растягивание фронта и трудности с подвозом боекомплекта и даже продовольствия. «В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения, — говорит российский военный. — На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают «языков». В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь».

Сначала Крым, затем Донбасс Роман Свитан уверен, что после того как будет отбито российское наступление, украинские части начнут успешное контрнаступление. Сил у Киева на такой случай должно хватить. Ведь западные союзники в начале года начали предоставлять очень серьезную помощь на громадные суммы. Когда по программе ленд-лиза в Украину войдет тяжелая техника, — танки, БМП, артиллерия и системы залпового огня, — Киев сможет начать атакующие действия в сторону побережья Азовского моря. Это позволит обрушить сразу два российских фронта — запорожский и херсонский. Если это случится, российской армии придется отступать в Крым, пытаясь закрепиться на перешейке, ведущем к полуострову. Но к этому моменту Киев уже должен иметь в своем распоряжении высокоточные ракеты на основе планирующих авиабомб GBU-39, которые могут запускаться как с самолетов, так и из пусковых установок M270 MLRS и M142 HIMARS. Такие ракеты поражают цели на расстоянии в 150 км, что позволит уничтожать противника по всему северному Крыму. Эти события Роман Свитан предрекает уже в течение весны текущего года. «Если будет достаточно сил и средств, то мы отрежем донецкий и луганский фронты от границы России со стороны Таганрога и Краснодона, — заканчивает рассказ Роман Свитан. — Дальше можно будет спокойно заниматься деоккупацией Донбасса с востока со стороны Луганска. На это может уйти всё время до конца года. Но это возможно лишь в случае сохранения сегодняшней динамики поставок ленд-лиза».

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