АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в нарушениях финансовых правил в течение десяти лет

Английская премьер-лига (АПЛ) обвинила футбольный клуб «Манчестер Сити» в более чем 100 финансовых нарушениях. Об этом сообщает «Би-би-си».

Предполагается, что эти нарушения могли быть совершены в период с 2009 по 2018 год. Если информация подтвердится, то на клуб могут быть наложены различные наказания: от штрафа до исключения из АПЛ.

«"Ман-сити" приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией, которая беспристрастно оценит обширную совокупность неопровержимых доказательств, существующих поддержку клуба», — говорится в заявлении ФК.

Вопросы АПЛ к «Ман Сити» связаны с предоставлением информации о доходах клуба.