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За сутки в Донецкой области погибли четыре человека, заявил глава местной ОВА

Четыре человека погибли в Донецкой области за прошедшие сутки, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Три человека погибли в Бахмуте, один — в Ямполе. Еще 11 жителей пострадали.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко 

По слова Кириленко, российские войска нанесли два ракетных удара по Дружковке, в результате повреждены четыре многоэтажки и детский сад. В городе Курахово повреждены магазин, два многоквартирных дома и сооружение предприятия. В городе Часов Яр, пишет глава ОВА, повреждены по меньшей мере семь жилых домов и здание предприятия.

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