За сутки в Донецкой области погибли четыре человека, заявил глава местной ОВА

Три человека погибли в Бахмуте, один — в Ямполе. Еще 11 жителей пострадали.

По слова Кириленко, российские войска нанесли два ракетных удара по Дружковке, в результате повреждены четыре многоэтажки и детский сад. В городе Курахово повреждены магазин, два многоквартирных дома и сооружение предприятия. В городе Часов Яр, пишет глава ОВА, повреждены по меньшей мере семь жилых домов и здание предприятия.