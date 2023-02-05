В Чувашии заблокировали сайт со списком погибших в Украине жителей республики

Неизвестный госорган внес в реестр запрещенных сайт, на котором публиковался список погибших на войне в Украине жителей Чувашии. Об этом в своем блоге сообщил активист Семен Кочкин.

Согласно данным реестра запрещенных сайтов, решение о блокировке было вынесено еще 20 января 2023 года. По версии активиста, за этим могла стоять Генпрокуратура.

Кочкин публиковал на сайте фамилии погибших солдат из Чувашии и собирал пожертвования на работу сайта. По данным блогера, за время войны в Украине погибло минимум 134 жителя Чувашии. Активист сообщил о намерении продолжать сбор данных.



Кроме того, активист сообщил о том, что центр по борьбе с экстремизмом составил на него протокол за видео про бунт мобилизованных в Чувашии, которое набрало больше 300 тысяч просмотров.