ТАСС: глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС. Вместе с ним был редактор агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев и съемочная группа «Первого канала», никто не пострадал.

Корреспондент ТАСС сообщил, что Меняйло посещал «позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов», чтобы передать гуманитарную помощь.

«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий», — написал сам Меняйло в телеграме.

В июле телеграм-каналы Baza и «Ирыстон» сообщили, что глава Северной Осетии получил контузию во время встречи с бойцами батальона «Алания» в Украине. Baza писала, что Меняйло ехал в автомобиле в районе города Гуляйполе (Запорожская область), когда на колонну напала диверсионная группа — машины закидали гранатами.

При этом сам Меняйло сообщил, что с ним «все хорошо», а «никакой диверсионной группы никто не видел».