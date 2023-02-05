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Sonntagszeitung и Le Matin Dimanche: патриарх Кирилл в 1970-х в Женеве занимался шпионажем для КГБ под псевдонимом «Михайлов»

Швейцарские газеты Sonntagszeitung и Le Matin Dimanche сообщили со ссылкой на рассекреченные архивы, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) в 1970-х годах занимался разведывательной деятельностью для КГБ в Женеве под псевдонимом «Михайлов».

24-летний Гундяев катается на лыжах в Швейцарии в 1971 году. Фото: твиттер

24-летний Гундяев катается на лыжах в Швейцарии в 1971 году. Фото: твиттер

В 1971 году 24-летнему Гундяеву разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять РПЦ на Всемирном совете церквей. Сведения швейцарского федерального архива, с которым ознакомилась Sonntagzeitung, подтверждают, что молодой священник работал на КГБ.

В карточке Гундяева с июля 1969 года по февраль 1989 года было найдено 37 записей, большинство из которых касаются только его заявлений на получение визы и въезда в Швейцарию. В них дважды отмечаются, что священник находится в списке советских чиновников, «в отношении которых были приняты меры». Какие меры были приняты — не поясняется.

«Нам сказали: опасайтесь этих священников, потому что они агенты КГБ. В разговорах с Кириллом у меня всегда было ощущение, что он ищет информацию. Он был очень дружелюбен, но задавал много вопросов об изгнании и духовенстве», — заявил анонимный собеседник газеты.

Немецкий богослов Герхард Безьер в своей книге писал, что «КГБ хотело повлиять на Всемирный совет церквей в 1970-х и 1980-х годах, чтобы он не критиковал ограничение свободы вероисповедания в СССР, а вместо этого критиковал США и их союзников», отмечает Sonntagzeitung.

Кроме того, по данным газеты, племянник Гундяева в настоящее время управляет церковью в пригороде Женевы Шен-Бужери. Он заявил Sonntagzeitung, что его дядя, вероятно, в то время не был агентом, а находился «под строгим контролем КГБ».

Патриарх Кирилл и РПЦ отказались комментировать журналистам информацию о его вероятной разведывательной деятельности. Всемирный совет церквей ответил Sonntagzeitung, что у него «нет информации» по этому вопросу.

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«Новая газета» рассказывала, что со времен служения в Женеве у патриарха Кирилла в собственности имеется дача в горах Швейцарии. По данным издания, это имущество ему подарила гражданка страны. В феврале 2020 года издание «Открытые медиа» обнаружило у Гундяева швейцарские часы с украшениями из бриллиантов.

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