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Около половины жителей Одессы продолжают оставаться без света после аварии на подстанции «Укрэнерго»

Около половины жителей Одессы продолжают оставаться без света после аварии на подстанции «Укрэнерго». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Один из генераторов, переданных Одессе. Фото: ДТЭК

Один из генераторов, переданных Одессе. Фото: ДТЭК

По его словам, без электроснабжения в данный момент остаются до 40% горожан — до 280 тысяч человек. За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре.

Шмыгаль рассказал, что в Одессу направили мощные генераторы: более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария. Он назвал ситуацию «сложной».

В субботу Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за аварии, произошедшей на подстанции «Укрэнерго». Энергетики сообщили, что вышел из строя трансформатор, который был поврежден в результате одного из российских обстрелов, а затем восстановлен силами специалистов компании.

В «Укрэнерго» рассказали, что масштаб аварии существенный, поэтому ограничения электроэнергии в этот раз будут более длительными. Специалисты также не смогли точно сказать, когда будет восстановлено питание.

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