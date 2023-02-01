Турецкая Havas предупредила о возможной приостановке обслуживания более 170 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций США

Турецкая компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов, предупредила авиакомпании России, Белоруссии и Ирана о рисках приостановки обслуживания самолетов, попавших в санкционный список США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании.

В нем говорится, что компания может отказать в обслуживании самолетам Boeing преимущественно американского производства, а также нескольким лайнерам европейской Airbus.

Всего в списке значатся более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. Крупнейший владелец этих самолетов — «Аэрофлот». Также в списках значатся еще более десяти российских авиакомпаний, а также самолеты предположительно принадлежащие Роману Абрамовичу.

По данным издания, сейчас Havas изучает юридические аспекты и просит авиакомпании предоставить списки самолетов, в производстве которых использовано не более 25% американских деталей и технологий. В противном случае эти самолеты попадают под действие американских санкций.