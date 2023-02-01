logo
НовостиЭкономика

Турецкая Havas предупредила о возможной приостановке обслуживания более 170 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций США

Турецкая компания Havas, занимающаяся обслуживанием самолетов, предупредила авиакомпании России, Белоруссии и Ирана о рисках приостановки обслуживания самолетов, попавших в санкционный список США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы компании.

В нем говорится, что компания может отказать в обслуживании самолетам Boeing преимущественно американского производства, а также нескольким лайнерам европейской Airbus.

Всего в списке значатся более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. Крупнейший владелец этих самолетов — «Аэрофлот». Также в списках значатся еще более десяти российских авиакомпаний, а также самолеты предположительно принадлежащие Роману Абрамовичу.

По данным издания, сейчас Havas изучает юридические аспекты и просит авиакомпании предоставить списки самолетов, в производстве которых использовано не более 25% американских деталей и технологий. В противном случае эти самолеты попадают под действие американских санкций.

Читайте также

Читайте также

Детонация Ирана

Тегеран наживает себе все больше противников после поддержки Москвы в войне. Кто из них может устраивать диверсии на иранских объектах ВПК?

26 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что власти США пытаются надавить на Турцию с целью прекращения полетов в Турцию самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon