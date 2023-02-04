Премьер-министр Португалии заявил, что страна поставит Украине Leopard 2

Португалия отправил Украине танки Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Антонио Коста.
«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков», — сказал он.
Коста также отказался уточнить, сколько именно «Леопардов» собирается отправить Португалия. «Я знаю, сколько танков будет (отправлено в Украину), но объявлено об этом будет в подходящее время», — заявил премьер-министр.
Коста уточнил, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта ряда вышедших из строя танков Leopard, находящихся на вооружении Португалии.
25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия и страны-союзницы собираются передать Украине в общей сложности 112 танков Leopard 2. Предполагается, что Киев начнет получать танки через три месяца.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams. Однако доставка танков до поля боя займет время, отметил он, так как до этого необходимо убедиться, что украинские военнослужащие полностью подготовлены. США приступят к обучению украинцев как можно скорее, сказал Байден.