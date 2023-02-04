Премьер-министр Португалии заявил, что страна поставит Украине Leopard 2

Португалия отправил Украине танки Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр страны Антонио Коста.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность отправить некоторые из наших танков», — сказал он.

Коста также отказался уточнить, сколько именно «Леопардов» собирается отправить Португалия. «Я знаю, сколько танков будет (отправлено в Украину), но объявлено об этом будет в подходящее время», — заявил премьер-министр.

Коста уточнил, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта ряда вышедших из строя танков Leopard, находящихся на вооружении Португалии.