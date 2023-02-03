Журналиста Владислава Флярковского назначили главой Института массмедиа РГГУ. Ранее эту должность занимал Николай Сванидзе

Журналиста Владислава Флярковского назначили на должность директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета, сообщается в телеграм-канале факультета журналистики РГГУ.
Ранее эту должность занимал экс-член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе.
Флярковский окончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. Работает на телевидении с 1986 года. В частности, он был ведущим на канале «Россия», в том числе корреспондентом программы «Вести», ВГТРК, ТВ-6, «ТВ Центр».
С 2015 года и по настоящее время он ведет программу «Новости культуры от Владислава Флярковского» на телеканале «Россия-Культура». Он преподавал в РГГУ в течение пяти лет.
Флярковский. Фото: РГГУ / телеграм-канал
Сванидзе освободили от должности директора Института массмедиа и рекламы в декабре 2022 года. Он занимал эту должность с 2010 года.
В середине ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека. Помимо него, из СПЧ исключили правозащитников Андрея Бабушкина, Игоря Каляпина, журналистку Екатерину Винокурову, главу центра «Сова» Александра Верховского, сотрудника МГУ Ивана Засурского, профессора МГУ Александра Асмолова и других.