Журналиста Владислава Флярковского назначили главой Института массмедиа РГГУ. Ранее эту должность занимал Николай Сванидзе

Журналиста Владислава Флярковского назначили на должность директора Института массмедиа и рекламы Российского государственного гуманитарного университета, сообщается в телеграм-канале факультета журналистики РГГУ.

Ранее эту должность занимал экс-член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Николай Сванидзе.

Флярковский окончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. Работает на телевидении с 1986 года. В частности, он был ведущим на канале «Россия», в том числе корреспондентом программы «Вести», ВГТРК, ТВ-6, «ТВ Центр».

С 2015 года и по настоящее время он ведет программу «Новости культуры от Владислава Флярковского» на телеканале «Россия-Культура». Он преподавал в РГГУ в течение пяти лет.