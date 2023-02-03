В Финляндии начали расследование из-за выдачи гражданства Тимченко и Ротенбергу в обход проверки службы безопасности

В Финляндии начали проверку после того как выяснилось, что российские бизнесмены Борис Ротенберг и Геннадий Тимченко получили гражданство этой страны в обход проверки Полиции безопасности (SUPO). Об этом сообщает STT.

По данным издания, оба бизнесмена подали заявления на получение гражданства Финляндии в 1998 году и попросили об ускоренной процедуре рассмотрения. В результате Тимченко получил новый паспорт уже на следующий год, что нехарактерно быстро для такого рода запроса, отмечают журналисты.

Ротенберг же получил гражданство в 2003 году, что совпадает с темпами работы миграционной службы того времени, утверждает STT.

При этом оба заявления якобы были рассмотрены без проведения проверки в SUPO.

На момент принятия заявлений от российских бизнесменов миграционную службу Финляндии возглавлял Матти Саарелайнен. Его подозревают в том, что он мог участвовать в схеме по обходу проверки, но сам он это отрицает.