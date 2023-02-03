Телеканал RT DE объявил о прекращении журналистской деятельности в Германии

Компания RT DE Productions приняла решение прекратить журналистскую деятельность в Германии. Заявление было опубликовано на сайте телеканала.

«RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Тем не менее, контент и репортажи RT DE останутся доступными для вас на этом веб-сайте», — говорится в публикации.

Решение, как сообщили в компании, было принято в связи с «репрессивными ограничениями свободы прессы и средств массовой информации в ЕС». Утверждается, что RT DE сталкивается с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.

Ранее телеканал RT France объявил о закрытии. В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что его работа стала невозможна из-за блокировки счетов. Согласно публикации, 123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и «рискуют не получить зарплату за январь».

2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish в связи с войной в Украине.