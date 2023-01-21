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Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Телеканал RT France объявил о закрытии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного редактора канала Ксению Федорову.

«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», — написала она в твиттере.

В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что его работа стала невозможна из-за блокировки счетов. Согласно публикации, 123 сотрудника RT France, среди которых 77 журналистов, потеряют работу и «рискуют не получить зарплату за январь».

19 января газета Le Monde сообщила о блокировке банковских счетов RT France. Затем в министерстве иностранных дел России заявили ТАСС, что эти действия «повлекут за собой ответные меры в отношении французских СМИ в России».

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