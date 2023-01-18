«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии за интервью с протоиереем, выступающим против войны в Украине

Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 500 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» российской армии (ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для протокола, который составили еще в декабре, стало интервью Татьяны Брицкой с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в журнале «Новая рассказ-газета». Кордочкин — священник Русской Православной церкви, который выступает против войны в Украине.

В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы уже штрафовал «Новую газету» по статье о «дискредитации». Тогда издание обязали выплатить 400 тысяч рублей.