«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии за интервью с протоиереем, выступающим против войны в Украине

Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 500 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» российской армии (ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.
Поводом для протокола, который составили еще в декабре, стало интервью Татьяны Брицкой с протоиереем Андреем Кордочкиным, опубликованное в журнале «Новая рассказ-газета». Кордочкин — священник Русской Православной церкви, который выступает против войны в Украине.
В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы уже штрафовал «Новую газету» по статье о «дискредитации». Тогда издание обязали выплатить 400 тысяч рублей.
Поводом для административного дела стали материалы Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, которые вошли в первый выпуск журнала «Новая рассказ-газета». Как заявлял заместитель главреда издания Сергей Соколов, в самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова.
5 сентября Басманный суд Москвы признал недействительной и аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты». 15 сентября Верховный суд РФ по иску РКН отозвал лицензию электронного СМИ у сайта издания.
В ноябре Роскомнадзор заблокировал сайты «Новой газеты» и «Свободного пространства». В ведомстве объяснили это решение тем, что считают их «зеркалами» уже заблокированного сайта «Новой рассказ-газеты».
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