Обвинение запросило 9 лет колонии для блогера Вероники Белоцерковской по делу о «фейках» об армии

Прокурор запросил назначить блогеру и основательнице петербургского журнала «Собака.ru» Веронике Белоцерковской девять лет колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Белоцерковскую виновной в распространении "заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказали в суде.

Заседание проходит в Басманном районном суде Москвы. Сама блогер находится не в России.