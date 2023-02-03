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Обвинение запросило 9 лет колонии для блогера Вероники Белоцерковской по делу о «фейках» об армии

Прокурор запросил назначить блогеру и основательнице петербургского журнала «Собака.ru» Веронике Белоцерковской девять лет колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«В ходе прений сторон прокурор потребовал признать Белоцерковскую виновной в распространении "заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы», — сказали в суде.

Заседание проходит в Басманном районном суде Москвы. Сама блогер находится не в России.

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Ранее этот же суд арестовал имущество блогера в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей. До этого «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу суда сообщала об аресте у блогера квартиры и парковочного места в Москве, двух жилых домов, квартиры и земельного участка в Санкт-Петербурге.

Процесс по делу начался 13 января. В мае Белоцерковскую заочно арестовали. Она стала одной из первых фигурантов дела о распространении ложной информации про деятельность вооруженных сил России. В своем инстаграме она высказалась против действий российских властей.

«Я считаю эту "спецоперацию" захватнической войной с суверенным государством. Я в абсолютном ужасе от того, сколько матерей и с той и с этой стороны не дождутся домой своих мальчишек. Мальчишек 18-20 лет, пущенных на фарш имперских амбиций», — писала она.

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