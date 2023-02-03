NYT: российские войска потеряли на войне в Украине почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными

Российские войска потеряли на войне в Украине почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщает The New York Times, ссылаясь на оценки американских и западных чиновников.
Потери России удвоились за три месяца войны, следует из данных NYT. По словам американских чиновников, сотни военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно в районе Бахмута и Соледара. В частности, это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных новобранцев и бывших заключенных, считают американские чиновники.
По оценкам The New York Times, потери Украины в Бахмуте сопоставимы с российскими. Более подготовленные пехотные соединения Украины находятся в резерве, а менее подготовленные войска, например, подразделения территориальной обороны, воюют на передовой, заявили собеседники газеты.
При этом установить точные цифры чрезвычайно сложно, и оценки варьируются даже в правительстве США, подчеркивает NYT. Также Россия, как полагают американские чиновники, регулярно занижает количество погибших и раненых на войне.
Последняя публичная оценка потерь с американской стороны была сделана в ноябре прошлого года, пишет NYT. Тогда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что с начала войны каждая сторона потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч военнослужащих.
Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях 21 сентября, в день объявления мобилизации. Тогда, по словам главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу, в Украине погибли 5937 военнослужащих РФ. Однако русская служба «Би-би-си» отмечала, что только на тот момент было известно уже больше фамилий погибших военнослужащих армии РФ.
На 3 февраля русской службе «Би-би-си» и «Медиазоне» удалось подтвердить информацию о 13 300 погибших российских военных.