NYT: российские войска потеряли на войне в Украине почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными

Российские войска потеряли на войне в Украине почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщает The New York Times, ссылаясь на оценки американских и западных чиновников.

Потери России удвоились за три месяца войны, следует из данных NYT. По словам американских чиновников, сотни военнослужащих умирают или получают ранения ежедневно в районе Бахмута и Соледара. В частности, это связано с тем, что Россия отправляет на передовую плохо обученных новобранцев и бывших заключенных, считают американские чиновники.

По оценкам The New York Times, потери Украины в Бахмуте сопоставимы с российскими. Более подготовленные пехотные соединения Украины находятся в резерве, а менее подготовленные войска, например, подразделения территориальной обороны, воюют на передовой, заявили собеседники газеты.

При этом установить точные цифры чрезвычайно сложно, и оценки варьируются даже в правительстве США, подчеркивает NYT. Также Россия, как полагают американские чиновники, регулярно занижает количество погибших и раненых на войне.